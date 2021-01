Výsledek amerických prezidentských voleb chce zvrátit 11 senátorů

Cruz a jeho kolegové tak pokračují ve snaze poraženého prezidenta Donalda Trumpa volby zvrátit. List The New York Times napsal, že byť naděje na úspěch není žádná, přesto se tato skupina postará o to, že co mohlo být rutinní záležitostí, bude stranickou třenicí. V ní budou republikáni argumentovat Trumpovými obviněními z rozsáhlých volebních podvodů, jež se ale neprokázaly. A bude to také ukázka rozkolu v Republikánské straně v kritické době - republikáni totiž budou muset volit mezi přijetím výsledku voleb, i když to rozzlobí ty, kdo s výsledkem nesouhlasí, nebo se postavit za Trumpa, který chce, aby podpořili jeho snahu udržet se v úřadě.