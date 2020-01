Většina Američanů nesouhlasí s Trumpovým postupem v Íránu, obávají se války

Američané se podle společnosti Ipsos nyní více obávají nebezpečí války s Íránem. Podle 41 procent lidí je Írán pro USA „bezprostřední hrozbou“, což je o 17procentních bodů více než loni v květnu. Jedenasedmdesát procent Američanů se přitom domnívá, že Spojené státy budou ve válce s Íránem během několika příštích let. To je nárůst o 20procentních bodů proti loňskému květnu.

Britský admirál Alan West přesto varoval Washington, aby si dobře rozmyslel, co si přeje, neboť podle něj by mu proti Íránu nestačily raketové údery a pozemní operace by si vyžádala miliony vojáků podobně jako invaze do Normandie v červnu 1944 ve druhé světové válce.