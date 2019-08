V USA uznali vinným z únosu a mučení muže, kterého dopadli čeští policisté

Policie Najerího spojila s únosem až poté, co ji stopy zavedly k jeho kamarádovi a hlavnímu mozku celého zločinu Kyleovi Handleymu. Najerímu se ale předtím podařilo uprchnout do Íránu. Americké úřady na něj vydaly mezinárodní zatykač a ve spolupráci s agenty Federálního úřady pro vyšetřování (FBI) nakonec muže dopadli čeští kriminalisté. Zadrželi jej v listopadu 2013 na pražském letišti, přes které se snažil z Íránu dostat do Španělska za příbuznými.