V USA odložili dvě popravy, odsouzenci se mají nejdřív uzdravit z covidu

Obhájci obou mužů v žádosti o odložení trestu uvedli, že kombinace látek, které se používají k popravě a zdravotních obtíží způsobených koronavirem, by u odsouzených vedla k plicnímu edému a muži by několik minut měli pocit, že se topí. Obhájci to označili za formu mučení a soudkyně jim dala za pravdu, že by šlo o zbytečně bolestivou smrt, což ústava zakazuje.