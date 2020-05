V USA může být až 100 tisíc mrtvých s koronavirem, varoval Trump

Trump se pustil nejen do Číny, ale také do tajných služeb, že ho dostatečně nevarovaly, když ho na hrozbu epidemie neupozornily dříve než 23. ledna. Podle CNN a ABC však o ní byl informován už 3. ledna.

Navzdory varovným číslům se prezident snažil působit optimisticky. „Myslíme, že do konce roku budeme mít vakcínu,“ řekl televizi Fox News. I když přiznal, že by to měli říkat spíše lékaři, Trump prohlásil: „Já řeknu, co si myslím - budeme mít vakcínu spíše dříve než později.“