V Brazílii kvůli covidu vyprazdňují staré hroby do sáčků. Není kam pohřbívat

Sao Paulo v posledních dnech urychlilo vyprazdňování několik let starých hrobů. To se podle místní radnice dělává, ale v této vlně pandemie se k tomu přistupuje častěji. Agentura Reuters tento týden zveřejnila fotky z největšího hřbitova Sao Paula ve čtvrti Nova Cachoeirinha, na nichž muži v ochranných oblecích ukládají starší ostatky z hrobů do sáčků. Výjimku mají soukromé hrobky a hroby dětí.