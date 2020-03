V republikánských primárkách získal Trump všechny delegáty

Vedle Welda proti Trumpovi kandiduje v různých státech USA několik dalších osob, nikdo z nich, a to ani Weld, ale podle dosavadních výsledků a průzkumů nemá šanci na úspěch.

Zbývajících 347 delegátů, kteří Trumpovi chybějí k zajištění většiny na nominačním sjezdu, by prezident mohl získat do 24. března. Do té doby se budou konat primárky na Floridě, v Illinois, Ohiu a Georgii. Vnitrostranické hlasování republikánů skončí v červnu na Portoriku, které je nezačleněným území USA.