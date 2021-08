V New Yorku zadrželi dva Barmánce, chtěli zlikvidovat velvyslance při OSN

Zadržení plánovali najmout útočníky, kteří by donutili velvyslance odstoupit nebo mu zabránili ve výkonu funkce. „Phyo Hein Htut a Ye Hein Zaw se spikli, aby zranili nebo zabili velvyslance Barmy při OSN při plánovaném útoku na zahraničního představitele na americké půdě,“ uvedla americká prokurátorka Audrey Straussová.

Do akce byl zapojen i Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Úřadující zástupkyně šéfa FBI Jacqueline Maguireová dodala ve sdělení amerického ministerstva spravedlnosti: „Když jsme dostali informaci o hrozbě pro velvyslance Barmy při Spojených národech, byl klíčový čas.“ Poděkovala všem složkám zapojeným do zásahu za to, že rychle vystopovaly oba muže, než stačili někomu ublížit. Dodala, že oba budou čelit důsledkům svých činů, protože americké zákony platí pro všechny lidi na americké půdě.