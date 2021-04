V Brazílii zabíjí covid malé děti

Expertka Fatima Marinhová ale odhaduje, že celkem zemřelo 2060 dětí do devíti let, včetně 1300 nemluvňat. Podíl dětských obětí na celkovém počtu úmrtí je v Brazílii několikrát vyšší než v USA.

Ministerské údaje, podle nichž v Brazílii zemřelo na covid od loňského února do 15. března 2021 852 dětí do devíti let včetně 518 nemluvňat, považuje za podhodnocené. Sama dospěla k závěru, že dětských obětí bylo 2060, přičemž zemřelo 1302 nemluvňat.

Přes dva tisíce mrtvých představuje 0,58 procenta z více než 365 tisíc obětí koronaviru v Brazílii. Podíl je to malý, jenomže mnohem vyšší než v USA, kde se v jednotlivých státech pohybuje mezi nulou až 0,19 procenty. V deseti státech USA nezemřelo na covid žádné dítě. Ve většině amerických států se přitom za děti považují lidé ve věku do 17 nebo 19 let, jde tedy o podíl větší věkové skupiny než v Brazílii a o to jsou brazilská čísla horší.