USA zaznamenaly téměř 1,5 milionu nakažených za den

Agentura Reuters uvádí v USA za poslední den jiné číslo, a to 1,35 milionu případů. Průměrný počet nakažených na milion obyvatel je 2265, čísla rychle rostou od konce prosince.

Na vrcholu dosud nejhorší vlny měla země sedmidenní průměr necelých 252 000 případů na den. Počty případů pak začaly poměrně prudce klesat. Podle amerických médií se zatím nezdá, že by se nynější vlna způsobená variantou omikron chystala výrazněji polevit.

Americké ministerstvo zdravotnictví současně uvedlo, že v nemocnicích je nyní 142 388 lidí nakažených koronavirem, čímž byl těsně překonán dosavadní vrchol počtu hospitalizací ze 14. ledna loňského roku. Sedmidenní průměr počtu lidí v nemocnicích je přes 132 000, o 83 procent více než před dvěma týdny, napsal list The New York Times (NYT).

Upozornil však, že do počtu hospitalizovaných s covidem koronavirem se započítávají i pacienti, kteří se dostali do nemocnice kvůli jiným zdravotním problémům, třeba se zlomenou nohou, ale při příjmu se u nich prokázala nákaza. V současné chvíli nejsou souhrnná data ohledně toho, kolik takových lidí je.

Odborníci podle listu The Washington Post varují, že se bude tlak na nemocnice ještě zvyšovat. Podle jejich modelů by počty hospitalizovaných mohly dosáhnout až 275 000, či dokonce 300 000 lidí, a to už na přelomu února.