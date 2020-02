USA zařadily do výzbroje nové jaderné hlavice pro taktické použití, experti mají obavy

Přesná síla těchto hlavic není známá, ale odhaduje se na pět kilotun TNT, tedy na třetinu síly bomby shozené na Hirošimu. Jde o jednu ze dvou hlavic vyvinutých na základě zhodnocení jaderné strategie z roku 2018 v programu Nuclear Posture Review. Podle ní Spojené státy potřebují jadernou zbraň malé síly, aby mohly adekvátně reagovat na ruské hrozby, protože Moskva v poslední dekádě hodně investovala do vývoje různých jaderných systémů. Podle představitelů amerického ministerstva obrany by mohla Moskva případně využít slabší jaderné zbraně, aby odvrátila USA od vstupu do konfliktu, protože by Spojené státy váhaly s využitím silnějších hlavic. Stávající strategické jaderné hlavice, jež americké ponorky nosí několik desetiletí, mají sílu 90 a 475 kilotun.