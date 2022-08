USA poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc za 24 miliard

Vojenští velitelé a další američtí představitelé tvrdí, že raketomety HIMARS a dělostřelecké systémy mají zásadní význam v pokračujícím boji Ukrajiny, která se snaží zabránit Rusku v obsazení dalších území. „V každé fázi tohoto konfliktu jsme se soustředili na to, abychom Ukrajincům dodali to, co potřebují, v závislosti na vývoji podmínek na bojišti,“ uvedl náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl.