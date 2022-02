Ukončete to, naléhají USA na Kanadu kvůli protestům kamioňáků

Blokáda znepříjemňuje život obyvatelům Ottawy a některých dalších kanadských měst; citelné dopady na ekonomiku Kanady i USA však nastaly poté, co protestující začátkem tohoto týdne zastavili dopravu na mostě Ambassador Bridge mezi Detroitem a kanadským městem Windsor, který je význačnou obchodní dopravní tepnou. Další blokády pak zastavily provoz na jednom z přechodů mezi americkým státem Montana a kanadskou provincií Alberta a ve čtvrtek pak ochromily dopravu na přechodu mezi Severní Dakotou a Manitobou.

Americký ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas a ministr dopravy Pete Buttigieg proto podle Bílého domu ve čtvrtek hovořili se svými kanadskými protějšky a vyzývali je, aby konflikt mezi protestujícími a vládou co nejrychleji vyřešili. Kanadská federální vláda se prozatím odmítala do řešení problému výrazněji zapojit, například povoláním armády. Trudeau nicméně po čtvrtečním jednání s opozicí a starostou Windsoru prohlásil, že narůstá ochota „zareagovat čímkoliv, co bude nutné” k ukončení blokád.