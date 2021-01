Trump zpochybňováním voleb vydělává miliony, prohru si už připustil

Už jsou to dva měsíce, co si Američané za svého příštího prezidenta vybrali demokratického politika Joea Bidena. Přesto, že neexistují důkazy o rozsáhlejších volebních podvodech, poražený v souboji Donald Trump výsledky stále veřejně neuznal a z Bílého domu se stěhovat nechce. Každým dnem, co zpochybňuje demokratické procesy v zemi, kterou stále ještě vede, mu totiž proudí miliony dolarů do nově založené organizace.