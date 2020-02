Trump si za šéfa tajných služeb vybral amerického velvyslance USA v Berlíně

Funkce šéfa DNI vznikla po teroristických útocích 11. září 2001. Úřad dohlíží na 17 amerických civilních a vojenských zpravodajských agentur včetně FBI a CIA. Maguire od loňského srpna také působil jen coby úřadující šéf tohoto úřadu, protože ho ve funkci nepotvrdil Senát. Proto v ní podle amerického listu The New York Times mohl zůstat jen do 12. března. Podle agentury AP není zatím jasné, zda se vrátí do protiteroristické ústředny, kterou vedl před nástupem do DNI.