Trump se přímo ptal na ukrajinské vyšetřování Bidena, potvrdil diplomat před Kongresem

Po rozhovoru se Taylorem citovaný člen diplomatického sboru zeptal vyslance Sondlanda, co si myslí prezident Trump o Ukrajině. „Vyslanec Sondland odpověděl, že prezident Trump se více stará o vyšetřování Bidena,“ uvedl Taylor.

Joe Biden ještě v době, kdy zastával post viceprezidenta USA v administrativě Baracka Obamy, donutil Ukrajinu k výměně generálního prokurátora, který nebojoval s korupcí. Trump tvrdí, že to Biden udělal proto, aby jeho syn Hunter unikl vyšetřování v souvislosti s aktivitami plynárenské firmy Burisma. Toto vyšetřování však stejně proběhlo a neprokázalo, že by se Hunter Biden dopustil něčeho nezákonného.

Začátkem měsíce Trump na dotaz ohledně jeho vztahu k Sondlandovi tvrdil: „Stěží toho pána znám.“ Po slyšení uvedl: „Nic o tom nevím, je to poprvé, co to slyším.“