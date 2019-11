Trump se impeachmentu nebojí, i když slyšení ukázala, že hledal pro volby pomoc v zahraničí

”Podle mě je velmi těžké vás sesadit, když nemají absolutně nic,” řekl Trump po slyšeních a neodpustil si siláckou rétoriku, když řekl, že demokraté při slyšení „vypadali jako blázní“. Předsedu komise Adama Schiffa označil za „nemocnou loutku“.

Opět se pustil se i do bývalé velvyslankyně na Ukrajině Marie Yovanvitchové, kterou napadal už dříve. Tentokrát uvedl, že „nechtěla na velvyslanectví pověsit jeho portrét” a že o něm „říkala špatné věci” a „nebránila ho”.

Během pěti dnů vypovídalo veřejně před sněmovní komisí pro tajné služby několik amerických diplomatů a úředníků. Z výpovědí plyne, že část americké administrativy a zejména Trumpův osobní právník Rudy Giuliani jednali nestandardně a na hraně a někteří i za hranou zákona. Ve Spojených státech je zakázáno hledat v zahraničí podporu pro volby.

Něco za něco pro volby

Klíčová je výpověď amerického velvyslance při EU Gordona Sondlanda, který jasně dal najevo, že se jednalo podle hesla něco za něco. To není v politice nic neobvyklého, ale tím, co se mělo získat, byl kompromitující materiál na amerického bývalého amerického viceprezidenta Joe Bidena, což by se hodilo před příštími prezidentskými volbami.

Sondland informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že klíčové je, aby začalo transparentní vyšetřování Bidenových akcí, při kterém se obrátí každý kámen. Popřel, že by se jako páka mělo použít pozastavení bezpečnostní pomoci, výměnou za vyšetřování měla být pozvánka pro Zelenského do Bílého domu, ale to je vedlejší. Cílem bylo získat od zahraničního zdroje kompromitující materiál na Bidena.

Laura Cooperová, která na ministerstvu obrany řídí odbor Ruska a Ukrajiny, navíc potvrdila, že ještě před Trumpovým telefonátem Kyjev věděl, že je americká vojenská pomoc pozastavena. Jeden ukrajinský diplomat se ještě před Trumpovým telefonátem ptal, co je s americkou pomocí. [celá zpráva]

Americký diplomat na Ukrajině David Holmes ve čtvrtek řekl, že byl v šoku, když se 18. července dozvěděl od úředníka kanceláře Bílého domu pro management a rozpočet, že americká pomoc Ukrajině byla zastavena. Úředník řekl, že má nařízení od prezidenta. Prý to bylo kvůli korupci.

Snaha dokázat, že se do amerických voleb vměšovala Ukrajina

Američané však měli ještě jeden požadavek - jak řekl Sondland, chtěli na Ukrajině najít důkazy, že do e-mailových účtů vedení Demokratické strany před volbami v roce 2016 nepronikli ruští hackeři, ale ukrajinští. To vymazalo nejsilnější důkazy o ruské snaze zasahovat do amerických voleb.

I proto naléhal Trump v rozhovoru s ukrajinským prezidentem Zelenským po ukrajinských parlamentních volbách, aby to prověřil. Bývalá Trumpova poradkyně pro Rusko Fiona Hillová potvrdila, že takové návrhy zněly i v Trumpově okolí. Právník demokratů Daniel Goldman se jí proto zeptal: „Chápete to tak, že prezident Trump nedbal rady vysokých představitelů a místo toho naslouchal Rudymu Giulianimu?“ Na to Hillová odpověděla: „Ano, vypadá to, že to byl ten případ.“ Dodala, že Giuliani dělal zbrklá a výbušná prohlášení o Ukrajině: „Jasně tlačil dopředu témata a nápady, které by se nám mohly vrátit a strašit nás. A myslím si, že to je to, kde jsme dneska.“

K ideji, že kampaň proti USA nevedly Rusko a jeho tajné služby, ale Ukrajina, dodala: „To je fikce, která byla připravena a šířena ruskými bezpečnostními službami.“

Trump přesto v pátek řekl Fox News, že si Ukrajina nepřála, aby vyhrál volby: „Nezapomínejte, Ukrajina mne nenávidí, šli po mně ve volbách, chtěli, aby vyhrála Hillary Clintonová.”

Stopy ukazují na Giulianiho

Všichni opakovaně mluvili o vlivu Rudyho Giulianiho. „Ministr (energetiky Rick) Perry, zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu Kurt Volker a já jsme spolu s Rudym Giulianim pracovali na ukrajinských záležitostech na přímý pokyn prezidenta Spojených států,“ řekl Sondland a dodal, že jeho zasahování bylo dlouhodobé a pokračovalo i po červencovém telefonátu Trumpa se Zelenským. „Dokonce ještě 24. září nařídil ministr zahraničí Pompeo Kurtu Volkerovi, aby mluvil s Rudym Giulianim,“ vypověděl Sondland.

Rudy Giuliani při kampani na Floridě Foto: Steve Nesius , Reuters

Trump ale Giulianiho hájí. Podle něj měl na Ukrajině přispět k boji s úplatkářstvím: ”Rudy Giuliani je jedním z největších bojovníků se zločinností naší doby,” prohlásil prezident. Jeho pověsti bojovníka s korupcí chtěl prý využít k vymýcení chronické korupce na Ukrajině.

Ovšem Bidena si Trump vzal na mušku kvůli úplně stejnému důvodu. Biden totiž v roce 2016 dotlačil ukrajinské vedení, aby vyhodilo nejvyššího státního zástupce Viktora Šokina, protože málo bojoval s korupcí. Použil k tomu nátlak, že pokud nebude Šokin dovolán, Ukrajina nedostane půjčku.

Bidenova akce