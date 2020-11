Trump se chystá omilostnit svého exporadce Michaela Flynna

Trump Flynna propustil v roce 2017, když vyšlo najevo, že poradce lhal o svých kontaktech s někdejším ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Jeho hovor zachytily americké tajné služby, Flynn však kontakt veřejně popřel a lhal o něm rovněž viceprezidentovi Mikeovi Penceovi. Ministerstvo spravedlnosti se následně začalo obávat, že by mohl být Flynn náchylný k vydírání, čímž by byla ohrožena americká bezpečnost.

Pokud by mu Trump udělil milost, nemohly by do záležitosti již dále promluvit soudy ani ministerstvo spravedlnosti poté, co se stane šéfem administrativy Biden. Američtí prezidenti často na konci svých mandátů udělují řadu milostí, z nichž některé z nich vzbudily v minulosti značné kontroverze a silnou kritiku opozice.