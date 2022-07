Trump přestává dominovat republikánským průzkumům

Někteří analytici to spojují s Trumpovou fixací na předloňskou volební porážku a s vyšetřováním jeho povolebních snah v Kongresu, které exprezidenta ukazuje v nelichotivém světle.

Trump si sice udržuje náskok na potenciální soupeře v celoamerických sondážích, výrazně hůře už ale pro něj vyznívají čísla z některých států USA. Dvojice čerstvých průzkumů ukazuje jasný náskok DeSantise na Floridě, výsledkem dalších dotazování v Michiganu a státě New Hampshire byly rozdíly mezi dvěma muži pod úrovní statistické odchylky. New Hampshire je přitom z hlediska předvolební kampaně klíčový, neboť tradičně stojí na začátku cyklu stranických primárek.

Ty se rozběhnou až ve volebním roce 2024, spekuluje se však, že Trump by mohl novou kandidaturu do Bílého domu oznámit už letos. Bývalá hlava státu neustále dává najevo, že o prezidentskou funkci bude znovu usilovat, a výrazně se zapojuje do probíhajících primárek před kongresovými a státními volbami. Zároveň Trump pokračuje v popírání své porážky z roku 2020.