Trump po impeachmentu sprostě urážel své odpůrce a vymýšlel si při tom

Trump při projevu v Bílém domě, kde ho přivítal bouřlivý potlesk, útočil na všechny své nepřátele, i když tvrdil, že nejde o projev, ale o oslavu toho, že byl před Senátem zproštěn obvinění v obou bodech obžaloby, takže dál zůstává hlavou USA.

„Toto skutečně není tisková konference. To není projev. To není nic takového. Je to druh oslavy,“ řekl.

„Ve svém životě jsem udělal špatné věci, to bych přiznal, ale takový je výsledek,“ řekl Trump a ukázal první stránku deníku The Washington Post s titulkem Trump zproštěn obvinění.

Donald Trump s novinami hlásajícími, že nebyl odvolán Foto: Joshua Roberts, Reuters

K procesu impeachmentu uvedl: „Bylo to zlo, byla to korupce, byli to sprostí poldové, byli to lidi, co nechávají uniknout informace, byli to lháři.“

Trump zaútočil i na bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho, kterého vyhodil před třemi lety: „Kdybych nevyhodil Jamese Comeyho, který představoval katastrofu, je možné, že bych tu teď nestál.“

Uvedl to, protože Comey zahájil vyšetřování možného vměšování Ruska do amerických voleb: „Prošli jsme si Ruskem, Ruskem, Ruskem. To všechno byly sr**ky.“

Tvrdil přitom, že toto vyšetřování začalo v roce 2015, když projevil zájem kandidovat. Ve skutečnosti to ovšem bylo až o rok později.

Comeyho Trump označil za „pytel hnusu, za největší spodinu v FBI“. Tvrdil, že se Comey přiznal v roce 2017 před senátním právním výborem k únikům informací. CNN však upozornila, že Comey to naopak popřel.

Pelosiová a Schiff jsou hrozní

Pak se Trump pustil do předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, které zahájila proces jeho odvolávání. Přiznal, že jeho ranní vyjádření ohledně lidí, kteří říkají, že se za někoho modlí, ale nemyslí to upřímně, směřovalo na ni.

„Nancy Pelosiová seděla o čtyři místa vedle a já jsem řekl něco, co by hodně lidí neřeklo,“ uvedl. „Nancy Pelosiová je hrozná osoba. Pochybuju, že se vůbec modlí,” dodal k předsedkyni Sněmovny večer.

Nešetřil ani demokrata Adama Schiffa, který měl na starosti impeachment: „Adam Schiff je brutální a hrozná osoba.“

Své odpůrce pak označil za blázny. „Porážel jsem je celý život a budu je porážet zase,” dodal s tím, že impeachmentu zřejmě bude čelit v budoucnu znovu.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy pelosiová trhá tištěný projev prezidenta Donalda Trumpa. Foto: Patrick Semansky, ČTK/AP

Romney má víru jako berličku

Pak zaútočil na utažského senátora Mitta Romneyho, který jako jediný republikán hlasoval pro jeho odvolání: „Máte tu někoho, kdo použil náboženství jako berličku. Ale víte, je to kandidát na prezidenta, který neuspěl, a leccos se může stát, když tak hrozně selžete.“

Narážel na situaci při hlasování o Trumpově vině, kdy Romney, který nedokázal porazit Baracka Obamu, prohlásil, že přísahal Bohu, že bude nezávislý. A protože je hluboce věřící, musel hlasovat, jak hlasoval.

Pak Trump ještě vyzval druhého utažského senátor a Mika Lea, aby se omluvil občanům, že mají Romneyho.

Trump také zmínil důvod, proč naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby nechal vyšetřovat bývalého viceprezidenta Joe Bidena a jeho syna Huntera, který pracoval pro ukrajinskou firmou Burisma.

Zpochybnil, že Hunter Biden jednal v mezích zákona, i když ukrajinské vyšetřování neprokázalo, že by se čehokoli dopustil, což připomněla CNN.