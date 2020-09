Trump označil padlé vojáky USA v první světové válce za břídily, tvrdí list

Trump měl americký hřbitov a památník Aisne-Marne navštívit v listopadu 2018, ale cestu kvůli dešti zrušil. Podal tehdy vysvětlení, že "vrtulník tam nepoletí" a tajná služba ho tam nepoveze. Ve skutečnosti se ale podle Goldberga obával, že by se v nepříznivém počasí rozcuchal.

Prezident Trump článek v The Atlantic "velmi přesvědčivě" vyvrátil, řekl novinářům personální šéf Bílého domu Mark Meadows. Alyssa Farahová, která řídí strategickou komunikaci Bílého domu, tvrzení označila za "urážlivá a zjevně nepravdivá".

Někteří kritici nicméně připomněli Trumpovy hanlivé komentáře na účet zesnulého senátora Johna McCaina, který byl zajat ve Vietnamu a ve Spojených státech je obecně považován za hrdinu. "Není to válečný hrdina. Byl to hrdina, protože ho zajali. Já mám rád, kteří do zajetí nepadnou," řekl Trump o McCainovi před prezidentskými volbami v roce 2016.