Trump odejde, pokud volitelé potvrdí Bidena

Trump se k odchodu z Bílého domu vyjádřil poté, co během tradičního projevu u příležitosti Dne díkůvzdání promluvil k americkým vojákům. Podle agentury AP to bylo poprvé od volebního dne, kdy odpovídal na dotazy novinářů.

„Samozřejmě, že ano. A vy to víte,” odpověděl Trump na otázku, zda v případě zvolení Joea Bidena sborem volitelů vyklidí Bílý dům a umožní pokojné předání moci nové administrativě. Zároveň zdůraznil, že by zvolení Bidena byla „chyba”.

Porážku v prezidentských volbách současný šéf Bílého domu zatím stále oficiálně neuznal. Pokud by to musel udělat, bylo by to podle něj „velmi těžké”. Nadále tvrdí, že volby doprovázely „masivní” volební podvody, a hodlá proto pokračovat v právní bitvě, kterou se snaží výsledek hlasování zpochybnit. „Je před námi ještě dlouhá cesta,” řekl.