Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil proti demonstrantům

Prezident nadto oznámil opatření na ochranu hlavního města Washingtonu, kde se protesty, zčásti násilné, v posledních dnech rovněž odehrávaly. Je to ostuda, řekl Trump a sdělil, že v metropoli budou nasazeny tisíce těžce ozbrojených vojáků a policistů. Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se Trump v pátek podle agentury AP asi na hodinu musel ukrýt do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci.

Demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo tento krok odsoudil. Prezident podle něj „použil vojenskou sílu k potlačení pokojného protestu, jen aby se mohl před kostelem vyfotografovat”. „Pro prezidenta je to vše jenom televizní reality show,” napsal Cuomo na twitteru. „Ostuda!”

Demonstrace se v noci nekonaly pouze ve Washingtonu, ale také New Yorku, Los Angeles, Atlantě, Philadelphii, Dallasu a dalších městech USA, a to i přes zákazy vycházení, které mnohé radnice vyhlásily ve snaze předejít násilnostem. Na známé newyorské obchodní třídě Pátá avenue se odehrál minimálně jeden případ rabování, kdy vzal dav útokem prodejnu bot a oblečení. V Buffalu najelo podle agentury AP auto do policistů a alespoň jednoho z nich srazilo.

Guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker řekl televizi CNN, že Trumpův plán vyslat armádu do jednotlivých států USA nemá oporu v zákonech. Podle michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové by Trump by k něčemu takovému potřeboval souhlas guvernérů. Trump by podle CNN mohl využít zákon o vzpouře z roku 1807, který rozmístění armády na americké půdě sice umožňuje, přesné okolnosti nasazení jsou ale předmětem právních sporů.