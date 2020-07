Trump na Bidena rekordně ztrácí, vyměnil šéfa volebního štábu

Parscale byl pod tlakem od té doby, co do Tulsy v Oklahomě nedorazily takové davy příznivců, jak se čekalo. Místo aby se řešilo, kam s lidmi, kteří se nevejdou do sportovní haly, byla většina míst prázdná. Přišlo jen 6200 lidí.

Parscale neměl žádné zkušenosti s politikou až do doby, kdy v roce 2018 nastoupil do volebního štábu na doporučení Trumpova zetě Jarreda Kushnera. Podle údajů od Federální volební komise Parscalovy firmy ještě před zahájením letošní kampaně získaly od různých Trumpových volebních výborů skoro 40 milionů dolarů. Sám v kampani zdůrazňoval především význam Facebooku.

V celonárodním průzkumu univerzity Quinnipiac by Biden získal ve volbách 52 procent hlasů a Trump jen 37, což je dosud největší rozdíl, a to patnácti procentních bodů. Před měsícem vedl Biden jen o osm procentních bodů.

Jen 36 procent oslovených je spokojeno s Trumpovou prací, což je nejméně za dva roky. Počet nespokojených stoupl od června o pět procentních bodů na 60 procent. Polovina si myslí, že by Biden lépe řídil ekonomiku, Trumpa v této oblasti preferuje 45 procent respondentů. „Ještě zbývá 16 týdnů do voleb, ale tohle je velmi nepotěšující reálný pohled, jaká by mohla být Trumpova budoucnost,” řekl serveru The Hill politický analytik univerzity Quinnipiac Tim Malley.