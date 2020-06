Trnem v oku nejsou jen sochy. Australská politička chce přejmenovat státy Victoria a Queensland

„Cokoliv, co bylo pojmenováno po někom, kdo lidem ubližoval nebo je vraždil, by mělo být přejmenováno,“ řekla Thorpeová v rozhovoru pro australský list The Herald sun. Narážela tím na královnu Viktorii, která požehnala vzniku kolonií Victoria v roce 1851 a Queensland v roce 1859.

Nová jména státu Victoria a Queensland by měla být podle Thorpeové přejmenována po domluvě se zástupci původních obyvatel. Nemělo by však zůstat jen u toho. Politička řekla listu Herald Sun, že už má seznam věcí, které je třeba s původními obyvateli znovu vyjednat. A je na něm i přejmenovávání míst a věcí.

„Když už se bavíme o koloniální minulosti a o tom, že vše bylo pojmenováno v důsledku invaze do téhle země, proč bychom neměli nevyjednávat také o tom? Může to zůstat tak, jak to je. Proč bychom ale tohle téma nenastolili? Možná, že potřebujeme činit rozhodnutí, měnit místní názvy a jména soch a čehokoliv jiného, co lidi zraňuje,“ cituje Thorpeovou server News.com.au.