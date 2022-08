Texaský guvernér posílá na protest migranty do Washingtonu a New Yorku

"Doufám, že naplní svůj slib a uvítá všechny migranty s otevřenou náručí, aby si naše přeplněná příhraniční města ulevila," vzkázal v prohlášení Abbott starostovi New Yorku Erikovi Adamsovi. Starostův mluvčí v pátek v reakci na příjezd autobusu uvedl, že Abbott "zneužívá lidské bytosti jako politické pěšáky", a Abbottovy kroky označil za "odpornou a trapnou skvrnu na tváři státu Texas". Adams kritizoval Abbottovu politiku už v uplynulých týdnech, protože někteří z migrantů z Washingtonu se přemisťují do New Yorku a zaplňují tamní ubytovny pro lidi bez domova.