Test na koronavirus bude přímo v roušce, hlásí vynálezci

Respirátory s integrovaným testem na přítomnost koronaviru vyvinuté v Massachusettském technologickém institutu Foto: Massachusetts Institute of Technology

Nákazu koronavirem by v budoucnu mohly zjišťovat nové roušky, které podle zjištění inženýrů z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Harvardovy univerzity zhruba do 90 minut určí, zda je jejich nositel nakažen koronavirem SARS-CoV-2. V úterý o tom informoval deník The Jerusalem Post.