Televize ABC stáhla Whoopi Goldbergovou za slova o holokaustu

Šestašedesátiletá herečka v této souvislosti prohlásila: „Překvapuje mě, že vám byl nepříjemný fakt, že tam byla nějaká nahota. Chci říct, je to o holokaustu, zabití šesti milionů lidí, ale to vás netrápilo?“ pronesla.

„Tak si pojďme říct pravdu. Protože holokaust nebyl o rase,“ dodala. Když další moderátorka namítla, že nacisté považovali Židy za jinou rasu, Goldbergová trvala na svém: „Nebylo to o rase. Nebylo. Bylo to o nelidskosti člověka k jinému člověku.“ Řekla, že šlo o „dvě skupiny bělochů“.

Podle listu The New York Times se omlouvala i v pořadu The Late Show moderátora Stephena Colberta a na začátku úterního The View.