Tabletu proti covidu experti v USA doporučili pro schválení jen váhavě

Pokud dá FDA léčivu zelenou, mohlo by být ve Spojených státech k dispozici za několik týdnů, píše list The New York Times. Molnupiravir je prvním lékem proti covidu, který se podává ústně. Lze ho tak užít doma a není nutná cesta do nemocnice jako v případě podávání monoklonální protilátek, které se aplikují infuzí. Schválen už byl v Británii i v EU.