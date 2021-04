Spojené státy očkovací pasy nechystají

„Můžeme předpokládat, že nějaký nezávislý subjekt řekne – nebudeme se s vámi bavit, dokud neprokážete, že jste očkován. Nebude to ale povinné na federální úrovni,“ prohlásil Fauci v rozhovoru pro Politico.

Očkování proti koronaviru je ve Spojených státech doborovolné a lidé, kteří se rozhodnou, že vakcínu nechtějí, nesmějí být podle federálních zákonů jakkoliv znevýhodňováni. Systém očkovacích pasů by navíc musel fungovat univerzálně ve všech 50 státech USA a to je nereálné, poznamenal dále Fauci podle britského serveru The Daily Mail.