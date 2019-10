S tělem Bagdádího naložili Američané stejně jako s bin Ládinem

Vůdce Islámského státu přišel o život v noci na sobotu při dvouhodinové operaci zvláštního amerického komanda na severozápadě Sýrie. Identitu teroristického předáka podle amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdily testy DNA. Ministr obrany Mark Esper uvedl, že Američané vyzývali Bagdádího, aby se vzdal, on ale odmítl a odpálil vestu s výbušninou, kterou měl na sobě.

Odborníci na islám už v případě pohřbu Usámy bin Ládina upozorňovali, že hození těla do moře je v rozporu s muslimskou tradicí. Tělo mrtvého se má nejdříve omýt mýdlovou vodou, pak čistou vodou a potřetí vodou smíchanou s kafrem. Nakonec se zabalí do tří vrstev plátna a pohřbívá se přímo do země bez rakve. Zesnulý musí být uložen podélně ve směru k Mekce. Hlava je lehce pootočena napravo, aby tvář směřovala ke svatyni Kábě.