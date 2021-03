Rozzuření Argentinci zasypali minibus s prezidentem kamením

Dav na minibus zaútočil, když se prezident zastavil v komunitním centru v provincii Chubut na jihu země. Demonstranti se shromáždili u vchodu do budovy a čekali, až prezident nasedne do vozidla, na které pak házeli kamení, kopali do něj a snažili se mu zabránit v pohybu. Když se řidiči konečně podařilo davem projet, měl podle zpravodajské stanice BBC minibus několik oken rozbitých.