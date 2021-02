Republikánští dárci mají jasný cíl: připravit Trumpa o vliv

Ačkoli je vysvětlení vcelku logické a snadno pochopitelné, připravit Trumpa o moc bude daleko složitější, upozorňují experti na financování kampaní. Bývalý prezident se nikterak netají tím, že už do sněmovních voleb 2022 bude chtít promluvit. Sám do sněmovny kandidovat nebude, ale vynaloží své prostředky na podporu lidí, kteří za ním stojí.

Do hry by navíc mohl zasáhnout i fakt, že podle průzkumu Gallupova institutu chce až 63 procent republikánů založit třetí stranu, která by konkurovala republikánům a demokratům. Strana by měla být zaměřena proti principům, které hájí Donald Trump.