Republikánský senátor Mitt Romney bude hlasovat pro odvolání Trumpa

V telefonickém rozhovoru řekl utažský senátor, že důkazy, že Trump zneužil moc, jsou jasné: „Není pochyb, že prezident žádal zahraniční mocnost, aby vyšetřovala jeho politického protivníka. Udělal to z politických důvodů a tlačil na Ukrajinu, aby mu s tím pomohla, nebo to (vyšetřování) vedla. Můj osobní názor je, že není moc horších útoků na naši ústavu, než se pokusit ovlivnit volby s cílem udržet si moc. A přesně to prezident udělal.“