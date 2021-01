Republikáni vzali útočníky na Kapitol den předem na exkurzi, aby se tam vyznali, tvrdí demokraté

„Zdá se, že probíhala nějaká koordinace mezi úřadujícími kongresmany a některými z oněch takzvaných návštěvníků Kapitolu,“ uvedl Clyburn ve vysílání stanice NPR. Spolu s dalšími demokraty požádal policejní oddělení v Kapitolu, aby poskytlo totožnost lidí, kteří byli v budově Kongresu na exkurzi den před nepokoji, které se odehrály 6. ledna, a to v době, kdy Sněmovna reprezentantů a Senát potvrzovaly volební vítězství Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách. Demokraté chtějí také vědět, kteří zákonodárci návštěvníky dovnitř přivedli.

„Mnozí z členů Kongresu, kteří podepsali tento dopis, včetně těch, kteří sloužili v armádě a umějí rozpoznat podezřelé aktivity, stejně jako další naši zaměstnanci zaznamenali v komplexu v úterý 5. ledna extrémně vysoký počet skupin lidí zvenčí,“ stojí v dopise, který podepsalo 34 zákonodárců. Podle nich byly tyto exkurze znepokojivé. Dávají je do souvislosti s tím, že výtržníci, kteří budovu obsadili na druhý den, se v ní podivuhodně dobře orientovali.

„To je zvláštní z několika důvodů včetně toho, že veřejné exkurze v komplexu Kapitolu byly vloni v březnu pozastaveny z důvodu pandemie. Exkurze z 5. ledna byly významným narušením tohoto opatření, které omezilo počet návštěvníků v Kapitolu,“ píší dále demokraté a upozorňují na to, že úterní neobvyklé návštěvy byly ještě ten den nahlášeny správě Sněmovny reprezentantů, která má na starosti bezpečnost.

„Pokud jde o členy Kongresu, kteří pozvali na Kapitol skupiny, které jsem viděla 5. ledna, což byl průzkum na další den, pokud jde o tyto členy Kongresu, kteří podněcovali tento násilný dav a pokusili se pomoci našemu prezidentovi podkopat naši demokracii, dohlédnu na to, aby byli zodpovědní,“ řekla demokratka Mikie Sherrillová.

Sarah Grohová, šéfka štábu demokratické poslankyně Ayanny Pressleyové, vypověděla, že výtržníci, kteří se dostali do její kanceláře, vytrhali tlačítka pro pomoc v nouzi. Pressleyová, která patří mezi černošské zákonodárce, je tam nechala nainstalovat poté, co čelila výhrůžkám.

Clyburn, který je také Afroameričan, se zase pozastavil nad tím, že Trumpovi příznivci vtrhli i do jeho kanceláře, která je přitom neoznačená. „Připadá mi to, jako by věděli, kde mě mají hledat,“ poznamenal Clyburn, který je třetí nejvýznamnější postavou demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů.