Půlka Oklahomy je indiánská, zločiny tam může stíhat jen unie

Byli tam vystěhováni v letech 1828 až 1838 z jihu Jižní Karolíny, Georgie, Arkansasu, Alabamy, Louisiany, Mississippi a Floridy. Na východě Oklahomy pro ně bylo v roce 1830 zřízeno indiánské teritorium, v němž jim byla přidělena půda, kterou získali do vlastnictví, a měli právo vést tradiční způsob života.

V rámci Nejvyššího soudu se ke čtyřem liberálním soudcům přidal i konzervativec Neil Gorsuch, který připomněl násilné vystěhování domorodců z Pěti civilizovaných národů do Oklahomy. Při tzv. cestě slz zahynulo 20 000 ze 70 000 lidí. Soudce uvedl, že smlouva o rezervaci dál platí: „Dnes jsme tázáni, zda země, kterou jim smlouvy slíbily, zůstává pro účely federálního trestního práva indiánskou rezervací. Protože Kongres neřekl nic jiného, držíme slovo vlády.“

Verdikt zkritizoval americký ministr spravedlnosti John Roberts s tím, že by mohl destabilizovat státní soudnictví v Oklahomě. „Schopnost státu stíhat vážné zločiny bude zbrzděno a minulé verdikty za celé dekády by mohly být vyhozeny do koše. Dnešní rozhodnutí vytváří nejistotu pro další autoritu státu nad jakoukoli indiánskou oblastí od územního plánování a daní až po rodinu a ochranu životního prostředí,“ uvedl.