Policisté v USA vlekli bezvládné tělo zadrženého na stanici místo do nemocnice

Policisté místo toho, aby zavolali lékařskou pomoc či jeli do nemocnice, pokračovali dál na stanici, kam přivlekli bezvládné tělo. Až tam za Coxem dorazil lékař, který nařídil jeho transport do nemocnice, kde byl okamžitě operován.

Američtí policisté nechali utonout topícího se člověka, nechtělo se jim do vody Amerika

Až do převozu zadrženého probíhal zásah bez potíží. Strážci zákona v úterý v 19:30 hodin dorazili do ulice Lilac, kde Cox držel v ruce revolver, na který neměl jakožto bývalý trestanec povolení. Následně ho naložili do auta a odjeli na služebnu.