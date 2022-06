V opuštěném kamionu v Texasu našli 46 mrtvých migrantů. Zemřeli horkem v zamčeném prostoru

Nejméně čtyřicet šest mrtvých těl nalezla v pondělí večer místního času (v noci na úterý SELČ) americká policie v nákladním prostoru kamionu na okraji texaského města San Antonio. Jejich smrt způsobilo horko. List The New York Times napsal, že mrtví jsou migranti. Více než 16 dalších lidí, včetně čtyř dětí, bylo nalezeno živých a převezeno do nemocnic, uvedl šéf místních hasičů Charles Hood.