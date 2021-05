Po krvavém americkém víkendu se v Ohiu znovu střílelo

Nejméně tři lidé byli nalezeni mrtví po střelbě v ohijském městě West Jefferson v okrese Madison. Tři obětí byly nalezené v domě na Jasckson Street, není ale jasné, zda nebyli nějací mrtví i vně domu, uvedl v úterý server The Columbus Dispatch. Je to už třetí střelba s oběťmi v Ohiu od víkendu, kdy úřady zaznamenaly 12 střeleb do lidí s 11 mrtvými a 69 zraněnými