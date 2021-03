Pfizer začíná testovat tablety proti covidu

Mechanismus účinku testovaného léku je podobný jako u antivirotik užívaných při boji s HIV nebo žloutenkou typu C. Jedná se o takzvaný inhibitor proteázy, který se naváže na virové enzymy a zabrání jim v replikaci.

„Předklinické studie prokázaly potenciál antiviriotického účinku proti SARS-COV-2 i dalším koronavirům,“ cituje server The Hill vedoucího vědeckého pracovníka Pfizeru Mikeala Dolstena. To znamená, že by mohl přípravek PF-07321332 zabírat i proti jiným koronavirům, které mohou vyvolat epidemie v budoucnu.