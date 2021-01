Pence neplánuje odvolat Trumpa

K odvolání Trumpa po středečním vniknutí jeho příznivců do budovy Kapitolu vyzvala mimo jiné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Připojila se k ní řada demokratů, ale i někteří republikáni. Podle nich to byl právě Trump, který podnítil středeční vpád svých stoupenců do sídla Kongresu.