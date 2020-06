Novináři se během nepokojů v USA stali terči útoků policistů i demonstrantů

BBC uvádí několik dalších případů útoků gumovými projektily či pepřovým sprejem v Minneapolisu nebo Louisville. Štáb televize Fox News byl v pátek napaden i davem maskovaných protestujících poblíž Bílého domu. „To je to nejděsivější, co jsem zažil, od doby, kdy mě strhl dav, jenž se na nás obrátil na náměstí Tahrír (v egyptské metropoli Káhiře),” řekl zkušený reportér Fox News Leland Vittert.

Některé organizace na obranu svobody tisku útoky odsoudily. „Četné cílené útoky pořádkových složek, jimž během uplynulých dvou nocí čelili novináři přinášející zprávy o protestech v celé zemi, jsou jednak odsouzeníhodné, jednak jde o jasné porušení prvního dodatku (americké ústavy o svobodě slova a tisku),” upozornila washingtonská nezisková organizace hájící svobodu tisku The Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP).