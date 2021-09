Nejvyšší americký generál hájil před senátní komisí telefonáty do Číny

Velkému množství otázek republikánů čelil v úterý před senátním výborem pro ozbrojené složky nejvýše postavený americký generál, šéf amerického sboru náčelníků spojených štábů Mark Milley. Listy The Guardian a The Washington Post jako důvod uvedly dva telefonáty v době končící vlády prezidenta Donalda Trumpa do Pekingu, aby ujistil svůj protějšek ve funkci, generála Li Cuo-Čchenga, že USA Čínu nenapadnou.