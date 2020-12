Na americké základně mizeli vojáci. Armáda to řešila až po brutální vraždě vojačky

Pod tlakem rodiny nakonec armáda oznámila, že 1. července spáchal Aaron David Robinson sebevraždu, když ho chtěli zatknout. Podle ministerstva spravedlnosti byl Robinson podezřelý, že Guillénovou zavraždil na základně, pak její tělo rozčtvrtil a jeho kusy zakopal u řeky Leon. Údajně mu pomáhala jeho přítelkyně Cecily Aguilarová, která to však při slyšení před soudem popřela.

„Jsme přesvědčeni, že Vanessa Robinsonovi řekla, že nahlásí, že ji obtěžuje. A to je důvod, proč ji ubil k smrti,“ řekla právnička rodiny Guillénových Natalie Khawamová. Guillénová to však neudělala, podle rodiny se bála. Armáda tvrzení rodiny odmítla s tím, že pro to není žádný důkaz.