Mladíka, který v Kenoshe zastřelil dva lidi, zprostila porota všech obvinění

Rittenhouse, který byl obžalován z vraždy prvního stupně, úmyslného zabití, neúmyslného zabití, nebezpečného ohrožování a držení zbraně bez povolení, se po vyslechnutí verdiktu zhroutil do židle a objal svého právního zástupce Coreyho Chirafisiho.

Rozhodnutí o zproštění všech obvinění nepřekvapilo bývalého vrchního prokurátora státu New Jersey Boba Bianchiho. „Z mého pohledu se jednalo o případ sebeobrany. Tím spíš, když přihlédneme k faktu, že byl pronásledován a házeli po něm kameny či mířili zbraní. Byl dokonce udeřen skateboardem do hlavy,“ vysvětloval CNN.

Rittenhouse do Kenoshe přijel dva dny poté, co ve městě vypukly demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí. K těm došlo poté, co jeden z policistů vážně zranil černocha Jacoba Blakea.