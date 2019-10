Mladík odpustil americké policistce, která omylem zastřelila jeho bratra

Jean se poté, co soud poslal Guygerovou na deset let do vězení, obrátil k soudci s dotazem: „Nevím, jestli je to možné, ale můžu ji obejmout, prosím?“ zeptal se. „Ano,“ reagoval soudce Tammy Kemp.

„Nechci poněkolikáté opakovat, co jste nám vzala. Myslím, že to víte,“ prohlásil a pokračoval: „Nebudu vykládat, že doufám, že shnijete a umřete stejně jako můj bratr. Mohu mluvit jen za sebe, ale já vám odpouštím. Osobně pro vás chci to nejlepší.“

Poté mladík pevně objal Guygerovou a řekl jí, že nechce, aby šla do vězení, a že jí odpustil.