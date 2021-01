Miluje knihy, běhání a víno. To je první dáma Jill Bidenová

Jill a Joe Bidenovi jsou manželé 44 let a žádný z bulvárních médií nezjistil nic, co by obraz láskyplného manželství nějak narušil, píše Focus. Biden o své ženě veřejně hovoří jako o „lásce svého života“. Profesí učitelka angličtiny ho podle jeho slov „zachránila stejně jako jeho katolickou víru“. Bidenova první manželka s dcerou zemřely při tragické autonehodě v roce 1972. V roce 2015 zemřel jeho syn Beau na nádor na mozku.