Masivní kyberútok zasáhl až 1500 firem, tvrdí zneužití vývojáři. Podle expertů mnohem víc

Pokud by počet obětí masivního víkendového útoku vyděračským softwarem skutečně nepřevyšoval 1500, byla by to ještě relativně nízká bilance. Kaseya totiž odhaduje, že firmy, které za pomoci jejího softwaru spravují sítě třetím stranám, mají dohromady 800 000 až jeden milion zákazníků, zejména z řad malých podniků. Kaseya už v neděli uvedla, že z jejích zákazníků se incident dotkl více než 60.