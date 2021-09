Lijáky ochromily New York, město je pod vodou

Starosta města Bill de Blasio vyhlásil stav nouze. „Pro město New York vyhlašuji stav nouze. Máme tu rekordní přívaly deště, silné záplavy a nebezpečné podmínky na silnicích,“ napsal na Twitteru.

Policie vyzvala obyvatele, aby nikam nejezdili a zůstali doma. „Nejezděte do záplav. Nepoužívejte metro a držte se dál od silnic,“ apeluje na obyvatele starosta.

Vzápětí policie vyhlásila zákaz jízdy po silnicích. Nechce, aby lidé svými vozy blokovali ulice a silnice, které by měly zůstat volné pro průjezd hasičů.

„Všechna vozidla kromě vozů záchranářů musí být v New Yorku mimo ulice a dálnice,“ uvádí vyhláška. Metro je zavřené a mnoho vlakových spojů i letů z New Yorku i New Jersey bylo zrušeno. Zhruba 5300 domácností je bez elektřiny.