Konflikt na Ukrajině vyprazdňuje americké sklady zbraní

USA by proto měly povzbuzovat spojence v NATO, aby na Ukrajinu posílaly své vlastní protitankové a protiletadlové střely, řešení budoucích výpadků dodávek ale vyžaduje hlubší reformy. Pentagon by měl zefektivnit a zjednodušit proces pořizování zbraní, aby se do něj mohly zapojit nejen tradiční dodavatelé. Měl by lépe vyhledávat slibné technologické společnosti a propojovat je s investory. USA by také měly více sdílet technologie se spojenci a využívat jejich výrobních kapacit, aby vytvářely společné zásoby zbraní.